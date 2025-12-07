Directorio de Empresas
Firefly Aerospace
Firefly Aerospace Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en Firefly Aerospace oscila desde $77.3K hasta $108K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Firefly Aerospace. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$82.8K - $97.5K
United States
Rango Común
Rango Posible
$77.3K$82.8K$97.5K$108K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Firefly Aerospace?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Firefly Aerospace in United States tiene una compensación total anual de $107,640. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Firefly Aerospace para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $77,280.

Otros Recursos

