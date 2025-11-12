Directorio de Empresas
Fidelity Investments
Fidelity Investments Arquitecto de Datos Salarios en United States

La compensación de Arquitecto de Datos in United States en Fidelity Investments oscila desde $83.2K por year para L3 hasta $168K por year para L6. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L3
$83.2K
$80.7K
$0
$2.5K
L4
$124K
$114K
$1.4K
$8.7K
L5
$172K
$131K
$0
$41K
L6
$168K
$138K
$938
$28.2K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fidelity Investments, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Datos en Fidelity Investments in United States tiene una compensación total anual de $171,643. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity Investments para el puesto de Arquitecto de Datos in United States es $84,000.

