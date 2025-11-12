Fidelity Investments Ingeniero de Software de Producción Salarios

La compensación de Ingeniero de Software de Producción in United States en Fidelity Investments oscila desde $159K por year para L5 hasta $182K por year para L6. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $177K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono L3 Associate Software Engineer ( Nivel de Entrada ) $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- L5 Senior Software Engineer $155K $133K $8K $13.5K L6 Principal Software Engineer $182K $153K $5.3K $23.2K Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Fidelity Investments, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Fidelity Investments ?

