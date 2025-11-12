La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Raleigh-Durham Area en Fidelity Investments oscila desde $88.8K por year para L3 hasta $410K por year para L9|VP Software Engineering. El paquete de compensación in Raleigh-Durham Area mediano por year totaliza $119K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L3
$88.8K
$82.3K
$321
$6.2K
L4
$110K
$99.6K
$1.1K
$9.7K
L5
$151K
$131K
$3.1K
$16.5K
L6
$186K
$158K
$250
$27.2K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Fidelity Investments, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)