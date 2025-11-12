Directorio de Empresas
Fidelity Investments
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • Greater Bengaluru

Fidelity Investments Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Bengaluru en Fidelity Investments oscila desde ₹1.34M por year para L3 hasta ₹2.64M por year para L5. El paquete de compensación in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹1.7M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L3
Associate Software Engineer(Nivel de Entrada)
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
Software Engineer
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
Senior Software Engineer
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fidelity Investments, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Fidelity Investments in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹2,988,408. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity Investments para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Bengaluru es ₹1,550,843.

