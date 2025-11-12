Directorio de Empresas
Fidelity Investments
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • Salt Lake City Greater Area

Fidelity Investments Ingeniero de Software Backend Salarios en Salt Lake City Greater Area

La compensación de Ingeniero de Software Backend in Salt Lake City Greater Area en Fidelity Investments oscila desde $89K por year hasta $260K. El paquete de compensación in Salt Lake City Greater Area mediano por year totaliza $139K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity Investments. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L3
Associate Software Engineer(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$135K
$122K
$0
$13K
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Fidelity Investments, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Fidelity Investments in Salt Lake City Greater Area tiene una compensación total anual de $259,650. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity Investments para el puesto de Ingeniero de Software Backend in Salt Lake City Greater Area es $139,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Fidelity Investments

Empresas Relacionadas

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos