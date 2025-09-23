Directorio de Empresas
Fidelity International
La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United Kingdom en Fidelity International oscila desde £77.2K hasta £110K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity International. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

£88.5K - £104K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£77.2K£88.5K£104K£110K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Fidelity International?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Fidelity International in United Kingdom tiene una compensación total anual de £110,202. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity International para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United Kingdom es £77,236.

Otros Recursos