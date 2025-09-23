Directorio de Empresas
Fidelity International
Fidelity International Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Fidelity International totaliza ₹3.34M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidelity International. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Fidelity International
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Total por año
₹3.34M
Nivel
-
Base
₹3.34M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
10 Años
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Ingeniero de Software sa Fidelity International in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹4,090,555. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Fidelity International para sa Ingeniero de Software role in India ay ₹1,510,722.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Fidelity International

Otros Recursos