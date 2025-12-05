Directorio de Empresas
Fidel API
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Recursos Humanos

  • Todos los Salarios de Recursos Humanos

Fidel API Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in United States en Fidel API oscila desde $113K hasta $161K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fidel API. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$129K - $153K
United States
Rango Común
Rango Posible
$113K$129K$153K$161K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Fidel API?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Fidel API in United States tiene una compensación total anual de $161,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidel API para el puesto de Recursos Humanos in United States es $113,400.

Otros Recursos

