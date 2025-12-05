Directorio de Empresas
Fictiv
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

Fictiv Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United States en Fictiv oscila desde $93.5K hasta $128K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fictiv. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$100K - $121K
United States
Rango Común
Rango Posible
$93.5K$100K$121K$128K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Fictiv?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Fictiv in United States tiene una compensación total anual de $127,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fictiv para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $93,500.

Otros Recursos

