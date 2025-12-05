Fazz Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Singapore en Fazz oscila desde SGD 49.3K hasta SGD 68.6K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fazz. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio $40.9K - $48.2K Singapore Rango Común Rango Posible $38.2K $40.9K $48.2K $53.2K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Científico de Datos envíos en Fazz para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Fazz ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Científico de Datos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.