Farmers Business Network
Farmers Business Network Salarios

El salario de Farmers Business Network oscila desde $171,638 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $480,390 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Farmers Business Network. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $180K
Científico de Datos
$205K
Recursos Humanos
$176K

Gerente de Producto
$199K
Gerente de Programa
$281K
Reclutador
$172K
Gerente de Programa Técnico
$480K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Farmers Business Network, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Farmers Business Network es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $480,390. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Farmers Business Network es $198,739.

Otros Recursos