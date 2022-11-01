Fareportal Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Fareportal oscila desde $16,925 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $204,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Fareportal. Última actualización: 10/15/2025

Ingeniero de Software
Median $16.9K
Gerente de Producto
Median $150K
Gerente de Ingeniería de Software
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Fareportal es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $204,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fareportal es $150,000.

