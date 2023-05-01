Faraday Technology Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Faraday Technology oscila desde $40,935 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $67,810 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Faraday Technology. Última actualización: 10/18/2025

Ingeniero de Hardware
$61.4K
Gerente de Proyecto
$67.8K
Ingeniero de Software
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Faraday Technology es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $67,810. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Faraday Technology es $61,364.

Otros Recursos