El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Facet Wealth totaliza $172K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Facet Wealth. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
Facet Wealth
Software Engineer
hidden
Total por año
$172K
Nivel
Senior
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bono
$12K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Facet Wealth?

$160K

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Facet Wealth in United States tiene una compensación total anual de $182,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Facet Wealth para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $158,000.

