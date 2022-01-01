Directorio de Empresas
FabFitFun
FabFitFun Salarios

El salario de FabFitFun oscila desde $100,500 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $136,680 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de FabFitFun. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $117K
Analista de Datos
$110K
Científico de Datos
$137K

Diseñador de Producto
$101K
Preguntas Frecuentes

Najbolje plaćena pozicija u FabFitFun je Científico de Datos at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $136,680. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u FabFitFun je $113,273.

