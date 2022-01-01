FabFitFun Salarios

El salario de FabFitFun oscila desde $100,500 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $136,680 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de FabFitFun . Última actualización: 9/10/2025