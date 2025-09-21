Directorio de Empresas
F5 Networks
F5 Networks Gerente de Cuenta Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Cuenta Técnico en F5 Networks oscila desde $78.6K hasta $114K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F5 Networks. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$89.2K - $104K
United States
Rango Común
Rango Posible
$78.6K$89.2K$104K$114K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

ለGerente de Cuenta Técnico በF5 Networks የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$114,136 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በF5 Networks ለGerente de Cuenta Técnico ሚና የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $78,649 ነው።

