F5 Networks
  • Salarios
  • Marketing

  • Todos los Salarios de Marketing

F5 Networks Marketing Salarios

El paquete de compensación mediano de Marketing in United States en F5 Networks totaliza $213K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F5 Networks. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
F5 Networks
TECHNICAl Marketing Manager
Dallas, TX
Total por año
$213K
Nivel
L4
Base
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bono
$17.5K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en F5 Networks?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en F5 Networks in United States tiene una compensación total anual de $246,867. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en F5 Networks para el puesto de Marketing in United States es $193,200.

