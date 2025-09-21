Directorio de Empresas
F5 Networks
F5 Networks Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en F5 Networks oscila desde $87.2K hasta $124K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F5 Networks. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$98.7K - $112K
United States
Rango Común
Rango Posible
$87.2K$98.7K$112K$124K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En F5 Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Analista de Datos at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $123,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Analista de Datos role in United States is $87,150.

