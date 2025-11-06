Directorio de Empresas
F-Secure Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en F-Secure totaliza ₹3.84M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de F-Secure. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹3.84M
Nivel
L3
Base
₹3.84M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en F-Secure in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹3,975,195. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en F-Secure para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹3,835,512.

