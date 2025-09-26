La compensación de Ingeniero de Software in United States en ExxonMobil oscila desde $101K por year para CL22 hasta $230K por year para CL27. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $180K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ExxonMobil. Última actualización: 9/26/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
