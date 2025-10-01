Directorio de Empresas
exadel Ingeniero de Software Salarios en Warsaw Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Warsaw Metropolitan Area en exadel totaliza PLN 212K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de exadel. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total por año
PLN 212K
Nivel
L3
Base
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bono
PLN 0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en exadel?

PLN 600K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Preguntas Frecuentes

exadel in Warsaw Metropolitan AreaIngeniero de Software职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬PLN 274,175。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
exadel in Warsaw Metropolitan AreaIngeniero de Software职位的年度总薪酬中位数为PLN 212,136。

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para exadel

Otros Recursos