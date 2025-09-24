Directorio de Empresas
Ethereum Foundation
Ethereum Foundation Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in Costa Rica en Ethereum Foundation oscila desde CRC 50.67M hasta CRC 70.57M por year.

Compensación Total Promedio

CRC 54.29M - CRC 63.94M
Costa Rica
Rango Común
Rango Posible
CRC 50.67MCRC 54.29MCRC 63.94MCRC 70.57M
Rango Común
Rango Posible

CRC 80.42M

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa Técnico en Ethereum Foundation in Costa Rica tiene una compensación total anual de CRC 70,571,779. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ethereum Foundation para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Costa Rica es CRC 50,666,918.

