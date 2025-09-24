Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Capitalista de Riesgo Salarios

El paquete de compensación mediano de Capitalista de Riesgo in United States en Ernst and Young totaliza $120K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Ernst and Young
Associate
New York, NY
Total por año
$120K
Nivel
-
Base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bono
$10K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ernst and Young?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Asociado

Analista

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en Ernst and Young in United States tiene una compensación total anual de $270,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $112,000.

Otros Recursos