La compensación de Arquitecto de Soluciones in United States en Ernst and Young oscila desde $183K por year para Solution Architect hasta $243K por year para Principal Solution Architect. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $212K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Solution Architect
$183K
$179K
$0
$3.7K
Senior Solution Architect
$165K
$161K
$0
$4.4K
Staff Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Solution Architect 2
$180K
$176K
$0
$3.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
