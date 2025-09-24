Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Científico de Datos Salarios

La compensación de Científico de Datos in United States en Ernst and Young oscila desde $118K por year para Data Scientist hasta $95.5K por year para Staff Data Scientist 2. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $140K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ernst and Young. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Data Scientist
$118K
$111K
$0
$6.8K
Senior Data Scientist
$143K
$140K
$0
$3K
Staff Data Scientist 1
$90.2K
$87.2K
$0
$3K
Staff Data Scientist 2
$95.5K
$93K
$0
$2.5K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Informática de la Salud

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $173,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Científico de Datos role in United States is $133,000.

