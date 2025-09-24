Directorio de Empresas
Ernst and Young
Ernst and Young Desarrollo de Negocios Salarios

Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

$78.2K - $91K
United States
$160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ernst and Young, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Desarrollo de Negocios en Ernst and Young in United States tiene una compensación total anual de $101,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de Desarrollo de Negocios in United States es $72,250.

