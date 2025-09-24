Directorio de Empresas
Ericsson
Ericsson Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in India en Ericsson totaliza ₹9.49M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ericsson. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹9.49M
Nivel
L7
Base
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹999K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
24 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ericsson?

₹13.98M

Últimas Contribuciones de Salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Ericsson in India tiene una compensación total anual de ₹9,565,982. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ericsson para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹9,487,992.

Otros Recursos