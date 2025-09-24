Directorio de Empresas
Ericsson
Ericsson Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación de Ingeniero de Hardware in Sweden en Ericsson oscila desde SEK 482K por year para JS5 hasta SEK 718K por year para JS7. El paquete de compensación in Sweden mediano por year totaliza SEK 616K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ericsson?

Títulos Incluidos

Ingeniero ASIC

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Ericsson in Sweden tiene una compensación total anual de SEK 909,897. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ericsson para el puesto de Ingeniero de Hardware in Sweden es SEK 616,313.

Otros Recursos