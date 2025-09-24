La compensación de Ingeniero de Hardware in Sweden en Ericsson oscila desde SEK 482K por year para JS5 hasta SEK 718K por year para JS7. El paquete de compensación in Sweden mediano por year totaliza SEK 616K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ericsson. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
