Directorio de Empresas
EquityZen
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

EquityZen Salarios

El salario de EquityZen oscila desde $70,350 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $237,308 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de EquityZen. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Contador
$70.4K
Analista de Negocios
$109K
Diseñador de Producto
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingeniero de Software
$237K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes EquityZen on Ingeniero de Software at the Common Range Average level aastase kogutasuga $237,308. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte EquityZen keskmine aastane kogutasu on $109,450.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para EquityZen

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Square
  • PayPal
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos