Directorio de Empresas
EquiLend
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

EquiLend Salarios

El salario de EquiLend oscila desde $6,472 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto in India en el rango bajo hasta $119,400 para un Legal in United States en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de EquiLend. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $17.5K
Legal
$119K
Gerente de Proyecto
$6.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Gerente de Ingeniería de Software
$35.7K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en EquiLend es Legal at the Common Range Average level con una compensación total anual de $119,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en EquiLend es $26,584.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para EquiLend

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos