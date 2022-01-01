Directorio de Empresas
Equal Experts
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Equal Experts Salarios

El salario de Equal Experts oscila desde $42,771 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $299,495 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Equal Experts. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $42.8K

Ingeniero de Software Backend

Analista de Datos
$61.2K
Consultor de Gestión
$205K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Reclutador
$109K
Gerente de Ingeniería de Software
$188K
Arquitecto de Soluciones
$299K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Equal Experts şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $299,495 tazminatla Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Equal Experts şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $148,650 tutarındadır.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Equal Experts

Empresas Relacionadas

  • Ciklum
  • Neueda
  • Softwire
  • Sparta Global
  • Civica
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos