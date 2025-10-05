Directorio de Empresas
Epsilon
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Ingeniero de Software Nivel

L2

Niveles en Epsilon

Comparar Niveles
  1. L1Software Engineer 1
  2. L2Software Engineer 2
  3. L3Senior Software Engineer
    4. Mostrar 2 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
₹21,574
Salario Base
₹21,574
Acciones ()
₹0
Bono
₹0

₹160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de ₹30K+ (a veces ₹300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimos Salarios Enviados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
¿Tienes una pregunta? Consulta con la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita Ahora!

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Epsilon

Empresas Relacionadas

  • HealthEdge
  • Mediaocean
  • Bugcrowd
  • Operative
  • LogMeIn
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos