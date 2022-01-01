Epic Games Salarios

El salario de Epic Games oscila desde $52,260 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $445,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Epic Games. Última actualización: 11/20/2025
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Epic Games, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:
20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 2nd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 3rd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 4th-AÑO (20.00% anual)
20% se adquieren en el 5th-AÑO (20.00% anual)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
