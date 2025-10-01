Directorio de Empresas
Enquero Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Enquero totaliza ₹2.11M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Enquero. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Enquero
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.11M
Nivel
Senior Software Engineer
Base
₹2.11M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Enquero?

₹13.95M

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Enquero in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹2,635,564. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Enquero para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹1,681,414.

Otros Recursos