  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Endava Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Romania en Endava totaliza RON 299K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Endava. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Total por año
RON 299K
Nivel
Senior Solution Architect
Base
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.5K
Bono
RON 0
Años en la empresa
21 Años
Años de exp.
23 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Endava?

RON 714K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

Endava in RomaniaArquitecto de Soluciones职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬RON 433,837。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Endava in RomaniaArquitecto de Soluciones职位的年度总薪酬中位数为RON 261,582。

Otros Recursos