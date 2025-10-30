Directorio de Empresas
EMBL
EMBL Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Germany en EMBL totaliza €84.7K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de EMBL. Última actualización: 10/30/2025

Paquete Mediano
company icon
EMBL
Software Engineer
Heidelberg, BW, Germany
Total por año
€84.7K
Nivel
Senior
Base
€84.7K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en EMBL?
+€50.7K
+€77.8K
+€17.5K
+€30.6K
+€19.2K
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en EMBL in Germany tiene una compensación total anual de €134,321. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en EMBL para el puesto de Ingeniero de Software in Germany es €84,740.

