Directorio de Empresas
Elevate K-12
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Negocios

  • Todos los Salarios de Analista de Negocios

Elevate K-12 Analista de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocios in India en Elevate K-12 oscila desde ₹1.96M hasta ₹2.74M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Elevate K-12. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$24.2K - $29.3K
India
Rango Común
Rango Posible
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista de Negocios envíos en Elevate K-12 para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Elevate K-12?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Negocios ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocios en Elevate K-12 in India tiene una compensación total anual de ₹2,738,952. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Elevate K-12 para el puesto de Analista de Negocios in India es ₹1,959,768.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Elevate K-12

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Airbnb
  • Tesla
  • Dropbox
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/elevate-k-12/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.