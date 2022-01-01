Directorio de Empresas
Eightfold
Eightfold Salarios

El rango de salarios de Eightfold va de $46,072 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $521,380 para un Recursos Humanos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Eightfold. Última actualización: 8/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Garantía de Calidad (QA)

Gerente de Producto
Median $51.1K
Recursos Humanos
$521K

Diseñador de Producto
$173K
Gerente de Proyecto
$204K
Reclutador
$81.5K
Ventas
$119K
Ingeniero de Ventas
$173K
Gerente de Ingeniería de Software
$390K
¿Falta tu título?

¿Falta tu título?


Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
Options

En Eightfold, Options están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

Otros Recursos