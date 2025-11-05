Directorio de Empresas
EDF FR
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

  • Greater Paris Area

EDF FR Ingeniero Mecánico Salarios en Greater Paris Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in Greater Paris Area en EDF FR totaliza €42.6K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de EDF FR. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Total por año
€42.6K
Nivel
L3
Base
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bono
€5.5K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en EDF FR?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en EDF FR in Greater Paris Area tiene una compensación total anual de €43,378. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en EDF FR para el puesto de Ingeniero Mecánico in Greater Paris Area es €42,550.

Otros Recursos