Directorio de Empresas
Dublin City University
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Dublin City University Salarios

El salario de Dublin City University oscila desde $60,770 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $84,103 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dublin City University. Última actualización: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Científico de Datos
$84.1K
Ingeniero de Software
$60.8K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Dublin City University es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $84,103. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dublin City University es $72,436.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Dublin City University

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • Coinbase
  • Snap
  • Netflix
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dublin-city-university/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.