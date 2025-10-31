Directorio de Empresas
DRW
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

DRW Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United Kingdom en DRW totaliza £152K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DRW. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Total por año
£152K
Nivel
L1
Base
£152K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en DRW?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en DRW in United Kingdom tiene una compensación total anual de £247,926. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en DRW para el puesto de Científico de Datos in United Kingdom es £119,314.

