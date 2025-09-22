La compensación de Ingeniero de Software in India en Druva oscila desde ₹2.59M por year para Staff Software Engineer hasta ₹6.68M por year para Principal Software Engineer. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹4.59M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Druva. Última actualización: 9/22/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título