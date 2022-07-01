Directorio de Empresas
Drata
Drata Salarios

El salario de Drata oscila desde $101,584 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $242,676 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Drata. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Recursos Humanos
$188K
Marketing
$173K
Diseñador de Producto
$139K

Gerente de Proyecto
$140K
Ventas
$102K
Ingeniero de Software
$243K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Drata es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $242,676. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Drata es $156,770.

