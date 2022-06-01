Dragos Salarios

El rango de salarios de Dragos va de $96,900 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $348,250 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dragos . Última actualización: 8/18/2025