DraftKings Salarios

El rango de salarios de DraftKings va de $86,028 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $302,625 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DraftKings . Última actualización: 8/18/2025