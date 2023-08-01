Directorio de Empresas
DP World Salarios

El rango de salarios de DP World va de $22,984 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el extremo inferior a $108,463 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DP World. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Garantía de Calidad (QA)

Gerente de Producto
Median $77.8K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $78.9K

Operaciones de Servicio al Cliente
$23K
Analista de Datos
$46.6K
Diseñador Industrial
$81.6K
Tecnólogo de Información (TI)
$37.3K
Gerente de Programa Técnico
$108K
Escritor Técnico
$41.4K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at DP World is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

