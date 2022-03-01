Dow Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Dow va de $34,354 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $417,900 para un Analista Financiero en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dow. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $103K

Científico Investigador

Ingeniero Mecánico
Median $125K

Ingeniero de Manufactura

Ingeniero Químico
Median $104K

Ingeniero de Investigación

Científico de Datos
Median $164K
Contador
$72.6K
Ingeniero Biomédico
$107K
Analista de Negocios
$103K
Desarrollo Corporativo
$95.7K
Analista de Datos
$45.3K
Gerente de Ciencia de Datos
$164K
Ingeniero Eléctrico
$111K
Analista Financiero
$418K
Ingeniero de Hardware
$130K
Tecnólogo de Información (TI)
$80.4K
Ingeniero de Materiales
$139K
Diseñador de Producto
$34.4K
Gerente de Producto
$279K
Gerente de Proyecto
$116K
Ventas
$80.6K
Arquitecto de Soluciones
$209K
Gerente de Programa Técnico
$61.1K
Preguntas Frecuentes

Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Dow je $107,460.

