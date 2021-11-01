DoubleVerify Salarios

El rango de salarios de DoubleVerify va de $67,609 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $340,290 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DoubleVerify . Última actualización: 8/18/2025