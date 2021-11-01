DoubleVerify Salarios

Directorio de Empresas
DoubleVerify
El rango de salarios de DoubleVerify va de $67,609 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $340,290 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DoubleVerify. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $208K
Gerente de Producto
Median $170K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $255K

Contador
$113K
Analista de Negocios
$67.6K
Analista de Datos
$108K
Científico de Datos
$249K
Recursos Humanos
$113K
Diseñador de Producto
$194K
Gerente de Proyecto
$143K
Ventas
$136K
Gerente de Programa Técnico
$340K
Investigador de Experiencia de Usuario
$111K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en DoubleVerify es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $340,290. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en DoubleVerify es $142,722.

Otros Recursos