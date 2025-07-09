DotPe Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de DotPe va de $3,629 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el extremo inferior a $53,678 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DotPe. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Operaciones de Marketing
$3.6K
Gerente de Programa
$35.2K
Ingeniero de Software
$17.5K

Gerente de Ingeniería de Software
$53.7K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en DotPe es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $53,678. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en DotPe es $26,348.

